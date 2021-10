Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée au Barça pour remplacer Koeman ? La réponse de Blanc !

Publié le 20 octobre 2021 à 17h00 par A.M.

Avant de disputer la finale de la Coupe de l'Emir contre Al-Sadd, Laurent Blanc a mis les choses au clair concernant son avenir et il met notamment fin aux rumeurs l'envoyant au FC Barcelone.

Licencié du PSG en mai 2016, Laurent Blanc aura finalement du attendre quatre ans et demi pour retrouver un banc de touche. En effet, en décembre 2020, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France s'est engagé avec Al-Rayyan au Qatar. Un retour qui doit lui permettre de retrouver des sensations avant de prendre à nouveau un grand club européen. Récemment, le nom de Laurent Blanc a d'ailleurs circulé du côté de Manchester United et du FC Barcelone où Ole Gunnar Solskjaer et Ronald Koeman sont clairement menacés. Mais le technicien français assure qu'il n'envisage pas de quitter Al-Rayyan pour le moment.

«Le Barça ? Ce n'est pas d'actualité»