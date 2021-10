Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà du souci à se faire pour Erling Haaland !

Publié le 20 octobre 2021 à 14h30 par G.d.S.S. mis à jour le 20 octobre 2021 à 14h33

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland dispose d’autres prétendants sur le marché des transferts. Et le Qatar devra donc mettre les bouchées doubles dans ce dossier…

Le contrat de Kylian Mbappé prenant fin en juin prochain avec le PSG, qui viendra assurer la succession de l’attaquant français qui semble bien parti pour rejoindre gratuitement le Real Madrid ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 25 août dernier, deux pistes ont été activées par Leonardo à cet effet : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Des profils de purs buteurs disposant donc des qualités requises pour venir épauler Lionel Messi et Neymar sur le front de l’attaque du PSG dès la saison prochaine, mais s’il souhaite vraiment boucler l’arrivée d’Haaland qui est une solution d’avenir, le Qatar devra mettre les bouchées doubles.

Chelsea prend position pour Haaland

Thomas Tuchel, ancien entraîneur du PSG en place depuis maintenant plusieurs mois à Chelsea avec qui il a remporté la Ligue des Champions la saison passée, s’est prononcé ce mercredi dans les colonnes de Sport Bild sur une éventuelle arrivée d’Erling Haaland chez les Blues . Et le technicien allemand a laissé la porte ouverte au buteur du Borussia Dortmund : « Si ça me plairait de faire jouer Lukaku et Haaland ensemble ? Je n'ai aucun problème à en parler (sourire). Je ne pense pas que nous n'étions pas vraiment proches de l'avoir. Mais nous allons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines (…) Nous avons parlé de Haaland plusieurs fois, même pendant la période des transferts. Cela semblait irréaliste et impossible à boucler. Bien sûr, nous parlons régulièrement de lui parce que c'est un joueur fantastique et un profil à Dortmund, qui est un grand rival pour nous en Ligue des Champions », a expliqué Thomas Tuchel. Chelsea devrait donc tenter de faire de l’ombre au PSG pour Haaland l’été prochain, mais pas seulement…

Une concurrence colossale

Le Real Madrid envisagerait également de son côté d’aller tenter le coup pour Erling Haaland lors du prochain mercato estival si, par miracle, Kylian Mbappé venait à envisager une prolongation de contrat de dernière minute au PSG. Et d’autres grosses écuries étrangères comme le Bayern Munich, Manchester City ou encore Newcastle, qui vient d’être racheté par des Saoudiens et dispose désormais de moyens XXL sur le marché des transferts, ont également été annoncés sur les traces du buteur norvégien. Le PSG est prévenu…