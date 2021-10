Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Qatar... Laurent Blanc lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 20 octobre 2021 à 18h30 par A.M.

Présent sur le banc d'Al-Rayyan depuis décembre 2020, Laurent Blanc semble s'épanouir au Qatar. A tel point que l'ancien entraîneur du PSG balaye les rumeurs l'envoyant à Manchester United ou au FC Barcelone.

Quatre ans et demi. C'est la durée entre le licenciement de Laurent Blanc du PSG, en mai 2016, et sa prise de fonction à Al-Rayyan en décembre 2020. Et pourtant, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France révélait ces derniers jours, dans un entretien à Panenka , qu'il avait reçu plusieurs propositions, dont celle du FC Barcelone en 2017 pour prendre la succession de Luis Enrique. « Depuis, j'ai eu des propositions, mais j’ai décidé de ne pas les accepter. C'est peut-être de ma faute, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, même si le football est ma passion, d'autres choses m'intéressent dans la vie, il y a mes enfants, ma famille (…) J’ai parlé deux ou trois fois avec Eric Abidal. Évidemment, c'était un rêve d'entraîner une institution comme le Barça, mais cela ne s'est pas produit pour diverses raisons. Ce n'était pas le bon moment. C'est la vie », confiait-il. D'ailleurs, son nom continue de circuler en Europe comme au FC Barcelone et à Manchester United où les postes de Ronald Koeman et Ole Gunnar Solskjaer sont clairement menacés. Mais Laurent Blanc se montre très clair concernant son avenir.

Blanc balaie les rumeurs