Mercato - PSG : Icardi, Wanda Nara... Un résultat catastrophique pour le PSG !

Séparés puis vraisemblablement reconciliés, Mauro Icardi et Wanda Nara ont énormément fait parler d’eux ces derniers jours... et cela n’est pas forcément bon pour le Paris Saint-Germain.

C’est une véritable télénovela à laquelle on a pu assister sur les réseaux sociaux. Wanda Nara a mis le feu aux poudres avec une publication assez explicite, puis d’autres photos laissant entendre qu’elle avait quitté Paris pour retrouver Milan. Rapidement la presse argentine évoqué des tensions dans le couple avec Mauro Icardi, qui n’a pas joué la dernière rencontre du Paris Saint-Germain face au RB Leipzig (3-2), en Ligue des Champions. Dès dimanche, le club a en effet annoncé avoir autorisé son attaquant à sauter l’entrainement pour retrouver sa compagne dans le nord de l’Italie et tout semble finalement être rentré dans l’ordre. Pourtant, cet énorme feuilleton pourrait laisser des traces et ne pas vraiment faire les affaires du PSG.

Icardi a perdu la moitié de sa valeur depuis 2019

Bien avant toute cette histoire, Mauro Icardi n’était pas vraiment ce qu’on peut appeler un cadre essentiel du Paris Saint-Germain. Cet été, Leonardo a en effet essayé de le vendre, avec notamment la Juventus qui aurait tenté le coup pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo. Il a finalement décidé de rester, refusant toute offre, mais l’avis du directeur sportif du PSG ne semble pas avoir changé. Or, la polémique qui a émaillé ces derniers jours n’est pas la meilleure publicité pour un Icardi qui depuis le début de la saison ne performe pas sur le terrain. Le site spécialisé Transfermarkt évalue l’attaquant de 28 ans à 35M€, la plus basse valeur depuis qu’il a rejoint le PSG en 2019, lorsqu’il valait plus du double !

