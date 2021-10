Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Newcastle, Arabie saoudite... Laporta peut garder espoir pour Dembélé !

Publié le 20 octobre 2021 à 16h00 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Ousmane Dembélé figurerait sur la short-list de Newcastle, récemment racheté par le Fonds souverain d’Arabie saoudite. Cependant, la situation sportive du club anglais pourrait plomber ce dossier.

Joan Laporta se retrouve dans une situation délicate avec Ousmane Dembélé. Ce dernier est entré dans sa dernière année de contrat et le FC Barcelone souhaite à tout prix le prolonger, pour éviter de le voir partir gratuitement. Mais les discussions traînent en longueur entre les deux parties, et plusieurs prétendants souhaiteraient profiter de la situation. D’après les informations de Foot Mercato , Newcastle aurait notamment ouvert les discussions avec le clan Dembélé. Un contrat de 5 ans serait à l’étude, qui permettrait à l’attaquant de percevoir un salaire annuel de 15M€, assorti d’une prime à la signature du même montant. Mais l’aspect financier n’est pas le seul critère déterminant de ce dossier.

Aucune chance pour Dembélé en cas de relégation