Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 22 octobre 2021 à 21h30 par La rédaction

À 34 ans, Gerard Piqué approche petit à petit de la retraite. Alors que le Clasico contre le Real Madrid aura lieu dimanche, le défenseur du Barça tient à savourer sa fin de sa carrière.

Présent depuis 2008 au FC Barcelone, Gerard Piqué a tout connu au sein du club culé. Aujourd'hui âgé de 34 ans, l'Espagnol semble loin de son niveau de ses meilleurs années. Alors que son contrat court jusqu'en 2024 avec le Barça, Gerard Piqué a conscience qu'il approche de la fin de sa carrière au plus haut niveau. Pour autant, le Catalan compte bien se donner jusqu'au bout avec les Blaugrana .

« Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps »