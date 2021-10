Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un énorme appel du pied de... Xavi !

Publié le 22 octobre 2021 à 19h00 par La rédaction

N'apportant pas les résultats escomptés au FC Barcelone, Ronald Koeman voit sa place être régulièrement menacée ces derniers temps. Une piste pour la succession du Néerlandais vient d'ailleurs d'envoyer un gros appel du pied à Joan Laporta.

Depuis quelques temps maintenant, Ronald Koeman voit sa place être menacée au FC Barcelone. Le technicien néerlandais n’apporterait pas les résultats escomptés au club catalan. Toutefois, la direction blaugrana a affirmé à maintes reprises avoir toujours confiance en Ronald Koeman. Néanmoins, certaines rumeurs placeraient Joan Laporta à la recherche du futur remplaçant pour l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Quelques noms ont déjà été liés au FC Barcelone récemment, comme celui de Laurent Blanc ou encore Roberto Martinez. Cependant, le président du Barça vient tout juste de recevoir un énorme appel du pied de la part de l’une de ses pistes à la succession de Ronald Koeman.

« C'est mon objectif et mon rêve »