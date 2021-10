Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va lancer les hostilités pour Ousmane Dembélé !

Publié le 22 octobre 2021 à 14h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait partir librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas très vite. Pour éviter ce scénario et réussir à renouveler le bail de son numéro 7, Joan Laporta aurait prévu de passer à l'action dans les prochains jours

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour faire oublier le départ de Neymar vers le PSG, Ousmane Dembélé a signé un contrat de cinq saisons. Et depuis sa signature au Barça, le Français n'a jamais étendu son bail. Ainsi, Ousmane Dembélé sera libre de tout contrat le 1er juillet s'il ne rempile pas d'ici là. Et alors que Lionel Messi a déjà quitté le FC Barcelone librement et gratuitement pour rejoindre le PSG cet été, Joan Laporta voudrait faire tout son possible pour que cela ne se reproduise pas avec Ousmane Dembélé.

Laporta va passer à l'action dans les prochains jours pour Dembélé