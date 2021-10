Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé aurait la tête… à Newcastle !

Publié le 22 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

En raison de son rachat par le fonds d’investissement public saoudien, Newcastle est redevenu une destination attractive pour les joueurs. Et ce serait le cas d’Ousmane Dembélé qui semblerait enclin à échanger le maillot du FC Barcelone pour celui des Magpies.

Et si Ousmane Dembélé faisait ses adieux au FC Barcelone à la fin de la saison ? Un temps devenu indésirable au Barça en raison de son niveau de jeu affiché et ses multiples blessures, le champion du monde tricolore a montré une certaine régularité la saison passée qui semble avoir été appréciée de la direction du FC Barcelone. Président du club culé, Joan Laporta voudrait prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain et a fait savoir à SPORT que Dembélé souhaiterait d’ailleurs rester. Néanmoins, ce feuilleton prendrait une tout autre tournure.

Dembélé serait prêt à rejoindre Newcastle !