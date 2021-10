Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi rend un vibrant hommage au nouveau crack du Barça !

Publié le 22 octobre 2021 à 11h10 par La rédaction

Après avoir prolongé Pedri et Ansu Fati, le FC Barcelone aimerait étendre le bail de Gavi prochainement. Le jeune milieu de terrain a d'ailleurs reçu un grand hommage de Xavi, légende du club catalan.

Après avoir prolongé les contrats de Pedri et d’Ansu Fati, le FC Barcelone aurait placé Gavi comme prochain nom sur sa liste. Depuis le début de saison, le jeune milieu de terrain est impressionnant avec le club catalan. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment auprès de Luis Enrique qui n’a pas hésité à appeler le joueur de 17 ans avec la sélection espagnole. De son côté, le Barça cherchant à se construire un effectif d’avenir voudrait voir Gavi étendre son bail, ce dernier expirant en juin 2023. Et selon les informations de SPORT , le joueur aurait la volonté de continuer en Catalogne pour son avenir. Alors que ce dossier s’annonce très chaud, une légende du FC Barcelone n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pense de Gavi.

« Il a tout pour réussir et a un grand avenir devant lui. »