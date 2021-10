Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de Luis Suarez sur son départ du Barça !

Publié le 22 octobre 2021 à 11h00 par A.D.

Lors du mercato estival 2020, le FC Barcelone a poussé Luis Suarez vers la sortie sans le prévenir en amont. Alors qu'il évolue désormais à l'Atlético, le buteur uruguayen n'a toujours pas digéré les conditions de son départ du Barça, et il l'a bien fait savoir.

Alors que le Barça n'était plus du tout dans son assiette, Josep Bartomeu a décidé de procéder à un grand ménage dans son effectif à l'été 2020. Ainsi, l'ancien président du FC Barcelone s'est débarrassé de plusieurs joueurs et notamment de Luis Suarez, qui était pourtant l'une de ses stars. Transféré à l'Atlético, Luis Suarez a toujours une dent contre le club catalan. Lors d'un entretien accordé à ESPN , El Pistolero a regretté une nouvelle fois les conditions dans lesquelles il a été contraint de quitter le FC Barcelone.

«Le président, ou l'entraineur, aurait pu me prévenir»