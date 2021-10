Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez charge Koeman après son départ !

Publié le 7 octobre 2021 à 1h00 par La rédaction

Aujourd'hui à l'Atlético, Luis Suarez est revenu sur son départ du FC Barcelone et notamment sur son dernier appel avec Ronald Koeman.

Présent en Catalogne depuis 2014, Luis Suarez a été poussé vers la sortie lors de l’été 2020 à la suite de l’arrivée de Ronald Koeman. Venu sur le banc du FC Barcelone, le technicien néerlandais n’avait pas hésité à opérer des choix forts en se séparant notamment de l’attaquant uruguayen. Joueur de l’Atiético, Luis Suarez évoque régulièrement son départ du FC Barcelone lors de ses entretiens à la presse espagnole avec une pointe d’amertume. Ce mercredi, le joueur a évoqué sa dernière conversation avec Ronald Koeman.

« L'appel d'adieu avec Koeman a duré environ quarante secondes »