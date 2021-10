Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort pour ce nouveau coup à la Donnarumma !

Publié le 7 octobre 2021 à 0h45 par A.C.

Paolo Scaroni, président de l’AC Milan, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Franck Kessié. Ce dernier est en fin de contrat et suivi par de nombreux clubs, dont le PSG.

Après avoir été joueur, entraineur et dirigeant de l’AC Milan par le passé, Leonardo semble déterminé à lui souffler ses meilleurs joueurs. Cet été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est allé chercher Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le club milanais se terminait le 30 juin dernier. L’histoire pourrait se répéter avec Franck Kessié, lui aussi en fin de contrat et qui ne semble pas du tout proche de prolonger. Bien au contraire, puisque Sky Sport Italia a récemment expliqué que les deux parties semblaient plus éloignées que jamais, ce qui est évidemment tout bon pour le PSG.

« Si les joueurs ont des exigences que nous ne pouvons pas supporter, alors d'autres décisions doivent être prises et je leur souhaite bonne chance »