Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça sent très bon pour le nouveau coup à 0€ de Leonardo !

Publié le 3 octobre 2021 à 1h15 par A.C.

Après Gianluigi Donnarumma, Leonardo souhaiterait arracher un autre cadre à l’AC Milan, afin de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain.

Il y a seulement quelques semaines, Franck Kessié signait une véritable déclaration d’amour à son club, l’AC Milan. « Je suis fier d'avoir choisi Milan et je n'ai pas l'intention de partir. En effet, je veux rester pour toujours » avait lancé l’international ivoirien. « Je veux juste le Milan AC. Le directeur sportif Paolo Maldini connaît mes pensées. Je veux être le ‘président’ (son surnom en Italie, ndlr) de Milan à vie ». Mais voilà, de l’eau est passé sous les ponts depuis cette sortie remarquée... et rien ne s’est passé. Bien au contraire, puisque la presse italienne assure que Kessié s’éloigne toujours plus d’une prolongation et pourrait donc être vendu dès le mercato hivernal, puisque les Rossoneri ne souhaitent pas le perdre à la fin de son contrat. Suffisant pour attirer l’attention du Paris Saint-Germain, où Leonardo connait très bien Kessié...

Les Rossoneri ne comprennent plus Kessié