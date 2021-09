Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup à 0€ se confirme pour Leonardo !

Intéressé par la venue de Franck Kessié au PSG, Leonardo toucherait visiblement au but avec l’international ivoirien.

Après Gianluigi Donnarumma, Leonardo pourrait encore jouer un vilain tour au Milan AC. En effet, cette fois, c’est Franck Kessié qui serait dans le viseur du PSG et de son directeur sportif. Leonardo a flairé la bonne affaire puisque l’Ivoirien est en fin de contrat et pourrait donc par conséquent être disponible gratuitement à l’issue de la saison. Cela serait d’ailleurs très avancé entre le PSG et Kessié puisque selon les informations de TMW , l’accord pourrait être trouvé autour d’un contrat de 5 ans avec à la clé un salaire annuel de 12M€.

C’est fini pour le Milan AC ?