Mercato - PSG : Le prix de la nouvelle piste offensive de Leonardo explose !

Publié le 3 octobre 2021 à 0h15 par A.C.

Très performant avec la Juventus ainsi qu’avec l’Italie, Federico Chiesa semble avoir tapé dans l’œil de nombreux clubs à travers l’Europe.

Il incarne la nouvelle vague italienne, qui a déferlé sur l’Europe cet été. A seulement 23 ans, Federico Chiesa s’affirme de plus en plus comme l’un des meilleurs transalpins de sa génération... et cela n’a pas échappé à Leonardo ! La presse italienne a en effet annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain en pincerait pour Chiesa et il aurait d’ailleurs approché la Juventus cet été, pour se renseigner à son sujet. A Turin on a toutefois gentiment éconduit les avances du PSG, refusant également deux offres de 100M€ formulées par Chelsea et Liverpool.

Pour la Juve, Chiesa vaut beaucoup plus de 100M€