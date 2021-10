Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut réaliser un nouveau coup à 10M€ !

Publié le 2 octobre 2021 à 23h10 par A.D.

Barré par une énorme concurrence au PSG, Arnaud Kalimuendo a décidé de renouveler son prêt du côté de Lens. Alors qu'il aurait pu migrer vers la Serie A cet été, l'attaquant de 19 ans serait évalué à environ 10M€ aujourd'hui.

Pour emmagasiner du temps de jeu et de l'expérience, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens la saison dernière. De retour au PSG cet été, la pépite de 19 ans a fait une bonne préparation avec le club parisien. Toutefois, la concurrence était trop rude pour lui. Malgré le départ de Moise Kean, Arnaud Kalimuendo a vu arriver un certain Lionel Messi au PSG. Ainsi, pour ne pas passer son temps sur le banc cette saison, Arnaud Kalimuendo a décidé de retourner à Lens pour un nouveau prêt. Et pourtant, il aurait pu tenter une expérience à l'étranger du côté de l'Italie.

Un transfert à 10M€ pour Arnaud Kalimuendo