Mercato - Barcelone : Klopp a dégainé une offre pour Ansu Fati !

Publié le 22 octobre 2021 à 10h30 par A.D.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Ansu Fati aurait suscité l'intérêt de Jürgen Klopp. Dans cette optique, le coach de Liverpool aurait proposé un contrat de près de 15M€ annuels au crack du FC Barcelone. Toutefois, Ansu Fati a finalement prolongé jusqu'au 30 juin 2027 avec le Barça.

En fin de contrat le 30 juin, Ansu Fati aurait pu quitter le FC Barcelone librement et gratuitement cet été. Joan Laporta avait la possibilité d'activer une clause pour étendre automatiquement le bail de son nouveau numéro 10 de deux saisons, mais il a préféré le prolonger de manière classique. Et après avoir trouvé un accord final avec le clan Ansu Fati, Joan Laporta a pu officialiser son renouvellement de contrat ce mercredi, pour le plus grand malheur de Liverpool.

Liverpool aurait proposé 15M€ net annuels à Ansu Fati, mais...