Mercato - PSG : L’énorme confidence de Ronaldinho sur le transfert de Lionel Messi !

Publié le 22 octobre 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 22 octobre 2021 à 8h46

Finalement recruté par le PSG en août dernier alors qu’il n’a pas été prolongé par le FC Barcelone, Lionel Messi a surpris toute la planète football. À commencer par Ronaldinho, qui n’imaginait pas son ancien coéquipier quitter la Catalogne…

Au terme d’un feuilleton qui aura duré plusieurs mois, Lionel Messi a fini par quitter le FC Barcelone en fin de contrat l’été dernier. L’attaquant argentin a été victime des problèmes financiers de son club formateur, et a finalement opté pour un transfert libre au PSG où il a retrouvé un certain Neymar. Ronaldinho, qui avait côtoyé Lionel Messi entre 2005 et 2008 en équipe première du Barça, a été relativement surpris par son départ, et l’ancienne star brésilienne passée par le PSG se livre à ce sujet dans les colonnes du Parisien .

« J’étais persuadé qu’il finirait à Barcelone »