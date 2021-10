Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un mince espoir pour Leonardo avec Theo Hernandez ?

Publié le 22 octobre 2021 à 7h45 par A.C.

Leonardo lorgnerait Theo Hernandez pour renforcer le poste de latéral gauche au Paris Saint-Germain.

Ça commence à boucher à gauche. Mauricio Pochettino peut compter non pas sur un ni deux, mais bien sur trois latéraux gauche de métier au Paris Saint-Germain avec Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Nuno Mendes. La hiérarchie est toutefois bien définie, puisque le premier n’a eu qu’un tout petit match à se mettre sous la dent, tandis que l’Espagnol revient à peine d’une grave blessure au genou et quand le Portugais n’est pas titulaire, Pochettino mise sur Abdou Diallo, habituellement défenseur central. Un joueur pourrait régler tout cela définitivement, puisque Leonardo aurait l’intention d’attirer Theo Hernandez au PSG. Considéré comme l’un des meilleurs européens à son poste, le Français semble toutefois être heureux à l’AC Milan.

A Milan, on voudrait d’abord régler la prolongation de Bennacer