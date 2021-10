Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’accélère déjà pour Erling Haaland !

Publié le 22 octobre 2021 à 22h45 par La rédaction

Plus le temps passe, plus il apparaît possible que le transfert d’Erling Haaland prenne place au mercato hivernal. Explication.

Plus les semaines passent, plus l’hypothèse grandit que le transfert d’Erling Haaland pourrait en fait intervenir au prochain mercato hivernal. En effet, comme révélé par différents médias européens ces derniers temps, le PSG, conscient qu’il n’avait pas la priorité du joueur, qui dispose d’une clause de sortie à 75 millions l’été prochain, a envisagé d’accélérer le mouvement dès cet hiver en offrant plus à Dortmund, afin d’obtenir l’accord du club allemand et espérer arracher l’affaire.

Le Real Madrid contraint de s’adapter…

Or selon certaines informations sorties ces dernières heures, Manchester City envisagerait également d’adopter la même stratégie, ce qui aurait poussé le Real Madrid à s’adapter également en programmant – si besoin – une accélération de son offensive dès le mois de janvier. Autant d’éléments qui amènent à penser que du mouvement devrait intervenir cet hiver autour du buteur norvégien.