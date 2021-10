Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une belle ouverture pour Leonardo avec Mohamed Salah ?

Publié le 22 octobre 2021 à 17h15 par A.D.

Pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine, Leonardo penserait à recruter Mohamed Salah. Lors du prochain mercato estival, le directeur sportif du PSG pourrait voir Liverpool ouvrir la porte à un départ de son attaquant égyptien.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo a identifié les profils d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Par ailleurs, le directeur sportif du PSG songerait également à recruter Mohamed Salah pour pallier le possible départ de son numéro 7. Et heureusement pour Leonardo, l'attaquant égyptien est toujours à Liverpool. Comme l'a fait remarquer ESPN , il y avait de fortes chances pour que Jürgen Klopp accepte une offre de transfert lors du dernier mercato estival, car Mohamed Salah est en fin de contrat le 30 juin 2023. Toutefois, aucun club n'aurait pu passer à l'action à cause de la crise liée au coronavirus. En revanche, à l'été 2022, la situation devrait être bien différente.

Une porte ouverte en 2022 pour Mohamed Salah ?