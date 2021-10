Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le point faible du Real Madrid dans le dossier Haaland…

Publié le 23 octobre 2021 à 0h45 par La rédaction

Le quotidien sportif AS annonce que Florentino Pérez réfléchit à la meilleure façon de dompter la concurrence pour Erling Haaland, également courtisé par le PSG. Analyse.

Conformément à ce que le10sport.com avait analysé il y a plus d’un an, le Real Madrid poursuit l’objectif prioritaire de recruter le duo Mbappe-Haaland pour bâtir la ligne d’attaque de la prochaine décennie. Selon AS , Florentino Pérez serait conscient que le dossier Haaland s’annonce compliqué en raison des nombreux clubs intéressés par le Norvégien, mais il souhaiterait convaincre le joueur en mettant de côté l’aspect financier afin de privilégier les avantages sportifs, et notamment la perspective d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappé.

Miser sur le sportif ?

Il est clair que si le deal se joue uniquement sur l’aspect financier, le Real Madrid sera obligatoirement dépassé par Manchester City ou le PSG. Dans ces conditions, il apparaît tout à fait logique que le club merengue mise sur d’autres arguments pour séduire Haaland. Pour autant, mettre en avant le challenge sportif pourrait s’avouer un jeu à double tranchant pour le Real Madrid, dont l’effectif pourrait souffrir de la comparaison avec ceux de City et Paris…