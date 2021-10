Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 22 octobre 2021 à 22h15 par B.C.

Alors que le PSG en pincerait pour Gavi, le FC Barcelone serait proche de prolonger sa pépite, désirant poursuivre sa carrière chez les Blaugrana.

Si le FC Barcelone est en difficulté sur le plan sportif et financier, le club culé peut néanmoins se consoler avec l’éclosion de plusieurs pépites ces derniers mois. Ansu Fati et Pedri ont notamment brillé sous le maillot blaugrana, et c’est désormais Gavi qui ne cesse d’impressionner. Le milieu de 17 ans enchaîne les bonnes prestations avec le FC Barcelone, au point d’avoir été appelé par Luis Enrique pour disputer le Final Four de la Ligue des nations avec la Roja . Une éclosion qui n’est pas passée inaperçue en Europe, puisque plusieurs clubs seraient sous le charme de Gavi, à l’instar du PSG. Cependant, c’est bien le FC Barcelone qui semble en pole dans ce dossier.

La prolongation de Gavi se confirme