Mercato - Barcelone : Une menace à 120M€ dans le feuilleton Ansu Fati ?

En fin de contrat le 30 juin, Ansu Fati aurait pu quitter le FC Barcelone avant de parapher son nouveau bail. En effet, Manchester United aurait proposé un contrat de 15M€ net annuels au crack espagnol il y a un peu plus d'un an et aurait été prêt à lâcher environ 120M€ pour l'arracher au Barça.

Formé au FC Barcelone, Ansu Fati était engagé jusqu'au 30 juin 2022 avant de parapher un nouveau bail ce mercredi jusqu'en 2027. Et avant de prolonger son crack de 18 ans, le Barça aurait eu très chaud. En effet, Liverpool aurait tenté une approche lorsqu'Ansu Fati se remettait de son opération du genou et aurait proposé un contrat de près de 15M€ net annuels au joueur selon Mundo Deportivo . Et à en croire le média espagnol, un autre cador de Premier League se serait également cassé les dents pour Ansu Fati.

Manchester United prêt à lâcher 120M€ pour Ansu Fati ?