Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Tuchel veut réaliser une opération colossale avec Eden Hazard !

Publié le 23 octobre 2021 à 15h30 par La rédaction

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard se rapprocherait de plus en plus d'un départ. Une aubaine pour Chelsea, qui lorgnerait toujours sur le Belge après son départ en 2019. Le club londonien pourrait d'ailleurs piocher encore plus chez les Merengue pour renforcer leur effectif.

À l’été 2019, pour combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid s’était attaché les services d’Eden Hazard. Florentino Pérez voyait le Belge comme la prochaine superstar des Merengue qui allait emmener le club sur le toit de l’Europe une nouvelle fois. Mais deux saisons plus tard, l’opinion a grandement changé pour le joueur de 30 ans. Souffrant régulièrement de blessures depuis son arrivée à la Casa Blanca , Eden Hazard n’a été que l’ombre de lui-même. L’ancien de Chelsea ne totalise que cinq petits buts et neuf passes décisives en seulement 51 rencontres toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. L’ailier est devenu un indésirable aux yeux de Florentino Pérez. Et son ancien club pourrait en profiter.

Chelsea lorgnerait toujours sur Hazard

Selon les informations d’ El Nacional , Chelsea serait toujours intéressé par un retour d’Eden Hazard. Les Blues resteraient convaincus que le Belge aurait pour objectif de se tenir en grande forme pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. De ce fait, Roman Abramovich serait prêt à tenter le pari de le récupérer pour lui rendre toute sa splendeur d’antan, le Belge connaissant de grandes difficultés depuis son arrivée au Real Madrid. Néanmoins, les Blues auraient une seule condition pour se jeter sur un retour d'Eden Hazard. En effet, Chelsea ne se pencherait sur le dossier du Belge que si et seulement si l'opération était réalisable économiquement, le numéro 7 des Merengue . Mais en plus d'Eden Hazard, l'actuel leader de la Premier League pourrait aller chercher un autre joueur du Real Madrid.

Thomas Tuchel en pincerait pour Ferland Mendy