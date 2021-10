Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Une tendance claire se dessine !

Publié le 23 octobre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 23 octobre 2021 à 12h31

Alors que le PSG cible aussi bien Robert Lewandowski qu’Erling Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, les futurs des deux joueurs, qui évoluent en Bundesliga pourraient bien être liés dans une certaine mesure.

Toute la question à l’heure actuelle est de savoir de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé le 30 juin prochain. À cette date, l’international français arrivera effectivement au terme de son contrat avec le PSG et, pour l’heure, il prend le chemin d’un départ libre dans la mesure où une prolongation ne serait pas (encore ?) à l’ordre du jour. De ce fait, bien que la priorité de la direction parisienne soit de convaincre son numéro 7 d’apposer sa signature sur un nouvel engament, celle-ci n’a d’autre choix que de se pencher sur son éventuelle succession. En ce sens, le10sport.com vous révélait en août dernier que le PSG était intéressé par la perspective de recruter Erling Haaland ou Robert Lewandowski, des contacts ayant d’ores et déjà eu lieu avec Mino Raiola, l’agent du premier cité, en vue de l’été 2022.

Erling Haaland et Robert Lewandowski, destins liés ?