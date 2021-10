Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah a des exigences colossales !

Publié le 23 octobre 2021 à 8h45 par A.D.

Pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG, Leonardo songerait à recruter Mohamed Salah à la fin de la saison. Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, l'international égyptien aurait des revendications XXL pour prolonger.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Si Robert Lewandowski est le second nom sur la short-list de Leonardo, Mohamed Salah apparaitrait également au sein de celle-ci. Et alors qu'il est engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, l'attaquant égyptien espère renouveler son contrat avec les Reds . « Combien de temps encore je me vois ici à Liverpool ? Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi » , a confié Mohamed Salah à Sky Sports ce vendredi. Toutefois, la star de Liverpool ne compterait pas prolonger à n'importe quel prix.

Salah voudrait le plus gros salaire de l'histoire de Liverpool