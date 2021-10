Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jackpot en vue pour Erling Braut Haaland ?

Publié le 23 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Étant potentiellement l’une des grosses attractions du prochain mercato estival, Erling Braut Haaland semblerait être prêt à profiter de sa cote afin de réclamer un pont d’or au PSG et à ses autres prétendants.

Faisant partie de la nouvelle génération dorée de talents du football européen à l’instar de Kylian Mbappé notamment, Erling Braut Haaland empile les buts avec le Borussia Dortmund à chacune de ses apparitions sous le maillot du club de la Ruhr. Cependant, dans son contrat qui expirera en juin 2024 figure une clause libératoire fixée à 75M€ et effective courant 2022. Une occasion en or pour ses nombreux courtisans de s’attacher ses services l’été prochain, moment où Mbappé pourrait quitter libre de tout contrat le PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier, Haaland est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à l’issue de son contrat.

Haaland demanderait un salaire à la Neymar !