PSG - Malaise : L'énorme réaction de Leonardo après la sortie fracassante de Neymar !

Publié le 17 octobre 2021 à 22h10 par A.D.

Lors d'un entretien réalisé début avril, mais publié dernièrement, Neymar a fait une sortie qui a eu l'effet d'une bombe. Alors que le Brésilien a annoncé que le Mondial au Qatar sera son dernier, Leonardo se serait empressé de prendre son téléphone pour appeler Neymar. Inquiet, le directeur sportif du PSG aurait voulu connaitre le plan de carrière de son numéro 10.

Lors d'un entretien accordé à DAZN , Neymar a fait une annonce fracassante. En effet, la star du PSG a fait savoir que le Mondial 2022 sera son dernier. « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver (...) Ma retraite ? Je vais disparaitre, je vais disparaitre de la carte (rires). Non, je ne sais pas, je n'ai jamais pris la peine d'y penser, et j'en ai pas envie, parce que la vie que je mène est très intense, il y a beaucoup de choses lourdes, que je dois supporter, que je dois gérer au jour le jour. Mais quand je vais arrêter je veux profiter de ma famille, de ma maison, mon fils, les choses que j'ai le plus laissé de coté. Et après, je verrai réellement ce que je vais faire » , a confié Neymar.

Leonardo inquiété par la sortie de Neymar ?