Mercato - PSG : Paul Pogba a fixé une date pour sa grande décision !

Publié le 23 octobre 2021 à 18h30 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Paul Pogba n’a toujours pas pris de décision pour son avenir. À en croire la presse espagnole, le milieu de Manchester United aurait bien l’intention de faire durer le suspense avant de trancher sur la question.

« J'aime jouer ici (à Manchester United, NDLR). Bien sûr, je suis confiant. Sinon, je ne serais pas dans l'équipe et je ne serais pas dans cette équipe. C'est un grand club. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez rien à faire ici ». Ce mercredi soir au micro de Sky Sport , après la victoire à l’arraché obtenue en Ligue des champions contre l’Atalanta (3-2), Paul Pogba a livré un message fort sur sa situation. Il faut dire que l’international français se retrouve au coeur des rumeurs depuis de longs mois, alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain. Mino Raiola avait lancé les hostilités en décembre dernier en annonçant que l’heure du départ avait sonné pour Paul Pogba, dans le viseur du PSG et de la Juventus cet été. Finalement, le champion du monde tricolore n’a pas quitté Manchester United, mais il n’a pas renouvelé son bail pour autant, de quoi rendre son avenir très incertain.

Pogba veut attendre jusqu’en avril