Mercato - ASSE : Claude Puel répond à l’énorme colère des supporters !

Publié le 23 octobre 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que son départ est réclamé par de nombreux supporters de l’ASSE, qui ont laissé exploser leur colère ce vendredi avant le match contre Angers, Claude Puel s’est prononcé sur le sujet au micro d’Amazon.

L'ouverture de la 11e journée de Ligue 1 a été marqué par de nouveaux incidents en tribunes, cette fois-ci du côté de Geoffroy Guichard. Mécontents de la situation actuelle de l’ASSE, des supporters ont fait part de leur colère en jetant de nombreux fumigènes sur la pelouse avant le coup d’envoi de la rencontre face à Angers, qui a finalement été retardé. Mené à l’heure de jeu, l’ASSE est finalement parvenue à décrocher le point du match nul dans les dernières secondes de la partie (2-2), ce qui devrait donner du sursis à Claude Puel, dont le départ est réclamé par les supporters. Un sujet sur lequel est revenu l’entraîneur des Verts ce vendredi soir.

« Ce qui m’intéresse dans ces moments, c'est de rester pragmatique, être professionnel »