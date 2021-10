Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’énorme mise au point de Claude Puel sur son avenir !

Publié le 23 octobre 2021 à 16h15 par B.C. mis à jour le 23 octobre 2021 à 16h21

Annoncé sur un siège éjectable après le mauvais début de saison de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel s’est prononcé sur sa situation en marge du nul obtenu contre Angers (2-2) ce vendredi.

La soirée de vendredi s’annonçait cauchemardesque pour l’AS Saint-Etienne. Alors que le coup d’envoi face à Angers a été retardé d’une heure après des jets de fumigènes de supporters stéphanois, furieux après le mauvais début de saison, l’ASSE semblait tout proche de connaître une nouvelle défaite en étant menée 2-0 à l’heure de jeu. Finalement, les hommes de Claude Puel sont parvenus à arracher un point miraculeux grâce à Wahbi Khazri (61’) et Mickaël Nade (90+4’). Un résultat qui ne permet pas à l’AS Saint-Etienne de quitter sa place de lanterne rouge de Ligue 1, mais Claude Puel préfère quant à lui retenir le positif.

« Il n’y a pas eu de réunion de crise »