Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 23 octobre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

A en croire la presse anglaise, le PSG serait sur le coup pour Antonio Rüdiger, sous contrat jusqu'à la fin de la saison avec Chelsea. Mais le Bayern Munich et le Real Madrid seraient en pole dans ce dossier.

Généralement, le mercato hivernal permet aux équipes de renforcer certains secteurs en difficulté. Mais pas sur que le PSG ait besoin de se montrer actif en janvier prochain. Le club parisien est parvenu à attirer Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Nuno Mendes l'été dernier et ces derniers ont réussi, pour la plupart, à se montrer indispensable. Directeur sportif du PSG, Leonardo a, plutôt, la tête penchée vers le prochain mercato estival. Le dirigeant brésilien pourrait avoir besoin de recruter un attaquant capable de combler le possible départ de Kylian Mbappé, d’un milieu de terrain, mais aussi d’un défenseur central. Alors que Sergio Ramos n’a toujours pas disputé le moindre match cette saison, le PSG pourrait amener des renforts défensifs et ciblerait notamment des joueurs en fin de contrat. A en croire la presse étrangère, le club parisien aurait notamment coché le nom d’Antonio Rüdiger, lié à Chelsea jusqu’en juin prochain.

Vers un départ de Rüdiger à la fin de la saison

Comme le précise Calciomercato.com ce samedi, le PSG aurait entamé des discussions avec l’entourage d’Antonio Rüdiger. Ce dernier privilégierait une prolongation de contrat avec Chelsea, mais comme le précise OK Diario , les négociations seraient aujourd’hui au point mort. Les deux parties ne parviennent pas à se mettre d’accord. « J 'espère qu'ils trouveront une solution, mais ce n'est pas seulement entre l'entraîneur et le joueur. C'est entre le club et l'agent du joueur. Il joue très bien depuis longtemps - il est très régulier à un très haut niveau. Je le sens très calme, très concentré et ce n'est évidemment pas une distraction pour lui. Je pense que Toni se sent très, très bien à Chelsea » espérait récemment son entraîneur Thomas Tuchel. Mais la tendance serait à un départ de l’international allemand à la fin de la saison. Et plusieurs équipes sont prêtes à accélérer dans ce dossier Rüdiger.

