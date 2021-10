Foot - PSG

PSG - Malaise : Nouvelle annonce pour Sergio Ramos !

Publié le 23 octobre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’il n’a toujours pas effectué ses débuts avec le PSG, Sergio Ramos est toujours en train de travailler en individuel.

Arrivé cet été au PSG dans le cadre d’un transfert libre après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu. En effet, victime de pépins physiques aux mollets, l’international espagnol s’entraine toujours en solitaire et ne semble pas encore être proche d’un retour. Et c’est justement ce qui a été annoncé, une fois de plus, par le PSG ce samedi après-midi.

Sergio Ramos forfait pour l’OM