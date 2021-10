Foot - PSG

PSG - Malaise : Le précieux conseil de Luis Suarez à Neymar après sa sortie tonitruante !

Publié le 23 octobre 2021 à 13h15 par A.D.

Alors qu'il a de plus en plus de difficulté à gérer la pression, Neymar a annoncé que la Coupe du Monde 2022 pouvait être sa dernière. Ancien coéquipier de la star brésilienne du côté du FC Barcelone, Luis Suarez a tenu à le conseiller face aux critiques et la pression.

Sachant qu'il doit faire face à une énorme pression au quotidien, surtout en sélection brésilienne, Neymar a annoncé dernièrement que la Coupe du Monde 2022 pouvait être sa dernière. Alors que cette sortie a fait l'effet d'une bombe, Luis Suarez a tenu à réagir, envoyant un message très fort à Neymar. « L’interview de Neymar pour DAZN ? Je n’ai pas eu l’occasion d’en parler avec lui. J’ai toujours aimé parler à Neymar quand il était à Barcelone. C’est un joueur qui a besoin d’affection et qui a besoin d’amis pour lui dire ce qu’ils ressentent. Il sait écouter et je pense qu’il sait qu’il s’est peut-être précipité (dans sa décision) mais il ressent quelque chose qui le fait souffrir lorsqu’il est critiqué, peut-être qu’il ne veut pas continuer à vivre avec cette pression constante. À Paris, il s’amuse mais peut-être qu’en équipe nationale, il a besoin de changer d’air. Je voudrais lui recommander de continuer à s’amuser, il est à un âge spectaculaire pour être en forme au Qatar et ignorer les critiques », a déclaré Luis Suarez à ESPN , avant d'adresser un précieux conseil à Neymar.

«Concentre-toi sur ta famille, tes amis et les personnes qui te font confiance»