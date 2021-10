Foot - PSG

PSG : Marco Verratti déclare sa flamme à Neymar !

Publié le 23 octobre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors qu’ils sont tous les deux proches dans le vestiaire du PSG, Marco Verratti a confié tout le bien qu’il pense de Neymar.

Cela fait maintenant quatre ans que Neymar et Marco Verratti évoluent ensemble au PSG, depuis l’arrivée du second cité en 2017 en provenance du FC Barcelone. Et en plus d’avoir développé une grande complicité sur le terrain, les deux joueurs s’entendent bien en dehors, dans la mesure où ils passent souvent du temps ensemble à l’entraînement et parfois à l’occasion de sorties dans Paris. Ainsi, Marco Verratti connait bien le numéro 10 du PSG, et il a tenu à souligner ses qualités humaines.

« Il a toujours le sourire »