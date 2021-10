Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti monte au créneau pour Neymar après son énorme sortie !

Publié le 23 octobre 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que Neymar a expliqué récemment que la prochaine Coupe du monde pourrait être sa dernière, Marco Verratti dit comprendre que le Brésilien ne supporte plus la pression.

Les mots de Neymar à l’occasion d’un entretien accordé à DAZN n’ont pas manqué de faire réagir. À l’occasion de celui-ci, le joueur du PSG a clairement laissé entendre que la Coupe du monde 2022 pourrait être sa dernière, dans la mesure où il ne sait pas s’il sera encore en mesure de supporter la pression présente sur ses épaules avec le Brésil. Et si de nombreux observateurs se sont inquiétés des mots de l’attaquant de 29 ans, certains considérant même que ceux-ci sont inquiétants pour le PSG, Marco Verratti n’a pas voulu juger Neymar. Au contraire, l’international italien dit pleinement comprendre son coéquipier au sein du club de la capitale.

« Quand on agit comme des personnes normales on nous le reproche »