Mercato - ASSE : Poussé vers la sortie, Claude Puel est fixé pour son avenir !

Publié le 23 octobre 2021 à 19h30 par Bernard Colas

Menacé après le début de saison catastrophique de l’ASSE et poussé vers la sortie par les supporters du club, Claude Puel est parvenu à sauver sa peau avec le nul arraché contre Angers (2-2) ce vendredi. Pour autant, l’entraîneur stéphanois reste sous pression.

La rencontre explosive contre Angers ce vendredi a été le dénouement d’une nouvelle semaine très agitée pour Claude Puel. Alors que l’AS Saint-Etienne est lanterne rouge de Ligue 1, le tacticien de 60 ans est en effet sous le feu des critiques dans le Forez, et les supporters l’ont fait savoir avant le match comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Après avoir réclamé la tête de Claude Puel, le public de Geoffroy-Guichard a affiché sa colère en lançant plusieurs projectiles et fumigènes sur la pelouse, empêchant le coup d’envoi de la rencontre qui a finalement été lancé à 22 heures. Les conditions n’étaient donc pas idéales pour l’équipe de Claude Puel, en manque de confiance et menée 2-0 à l’heure de jeu. Finalement, les Verts sont parvenus à se relancer par l’intermédiaire de Wahbi Khazri (61’) et Mickaël Nade (90+4’). Un point précieux qui ne permet toutefois pas à l’AS Saint-Etienne de quitter la dernière place du classement après 11 journées sans la moindre victoire, mais Claude Puel peut néanmoins souffler pour son avenir.

Du sursis pour Claude Puel

Ces derniers jours, le départ de Claude Puel était en effet annoncé avec insistance à Saint-Etienne. En début de semaine, RMC annonçait qu’une réunion de crise avait été organisée au centre d’entrainement Robert-Herbin au cours de laquelle l’avenir de l’entraîneur stéphanois avait été remis en question. Le10sport.com vous révélait ce jeudi que la direction avait même proposé à Claude Puel de quitter ses fonctions pour occuper un autre poste au sein de l’organigramme, permettant ainsi aux Verts de s’économiser une indemnité de licenciement qui s’annonce élevée, compte tenu des 250 000€ que perçoit chaque mois le manager général. Une offre repoussée par ce dernier, qui a tenu à mettre les choses au clair sur sa situation après le nul contre Angers. « Une réunion de quoi ? De qui ? Il n’y a pas eu de réunion de crise, c'était une réunion comme toutes les semaines, du directoire, pas une réunion de crise, désolé, pas plus que les semaines dernières , a assuré Claude Puel au micro de Prime Video . Je reste concentré auprès de mes joueurs. (…) Ma position est celle d'un entraineur proche de ses joueurs, qui a envie qu’ils puissent montrer leurs qualités, et ils le font, mais il faut trouver plus d’efficacité et surtout prendre des buts moins bêtes. Il y a de la qualité dans ce groupe, je le redis. » D’après L’Équipe , le résultat obtenu ce vendredi à Geoffroy Guichard donne du répit Claude Puel, qui n’est plus menacé dans l’immédiat. Pour autant, plusieurs pistes sont déjà évoquées en interne pour sa succession.

La direction prépare déjà la suite, au cas où