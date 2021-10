Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato : L’ASSE a transmis une offre étonnante à Puel !

Publié le 21 octobre 2021 à 18h53 par Alexis Bernard

Sur un siège plus qu’éjectable, Claude Puel pourrait très prochainement être démis de ses fonctions. Et l’ASSE tente par tous les moyens de ne pas payer le prix fort…

Comme révélé par RMC Sport , l’avenir de Claude Puel ne tient qu’à un fil. L’entraîneur de l’ASSE pourrait très rapidement être remercié suite aux mauvais résultats des dernières semaines. Et les discussions autour de son départ ont déjà commencé. Selon nos informations, les dirigeants stéphanois auraient même proposé à Claude Puel de quitter ses fonctions de manager pour être « promu » à un autre rôle dans le club. Cela aurait permis à l’ASSE de ne pas payer d’indemnités, uniquement son salaire jusqu’en juin prochain, date de la fin de son contrat. Et d’installer un nouvel entraîneur à sa place. Mais nos sources indiquent que Claude Puel a refusé toutes négociations. Si l’ASSE veut le voir partir, il faudra payer les indemnités de son licenciement.

Huard après Puel ?

Dans un contexte plus que tendu, l’ASSE est donc fixée. Le départ de Puel se paiera au prix fort, le technicien forézien touchant environ 250 000 euros par mois… Clairement menacé, il pourrait faire ses valises et laisser place à un autre entraîneur. Toujours selon nos sources, le nom de Laurent Huard revient de plus en plus. Directeur du centre de formation, il pourrait être accompagné de Razik Nedder pour prendre en main l’équipe première.