Foot - PSG

PSG - Malaise : La nouvelle sortie cinglante de Wanda Nara !

Publié le 24 octobre 2021 à 12h10 par A.C.

Au cœur d'une énorme polémique avec Mauro Icardi, Wanda Nara a poussé un nouveau coup de gueule.

Pas vraiment en réussite, Mauro Icardi aurait pu se passer d’une énorme polémique extra-sportive. L’attaquant du Paris Saint-Germain est sous le feu des projecteurs depuis plus d’une semaine, à cause de supposées tensions au sein de son couple avec Wanda Nara. Le problème c’est que cette dernière n’est pas seulement sa femme, mais également son agent et une séparation pourrait donc avoir des grosses répercussions sur sa carrière et même son avenir au PSG. Pour ne rien arranger, la presse argentine est venue mettre de l’huile sur le feu, avec la sortie d’une escort qui avoue avoir été en contact avec Icardi encore tout récemment.

« Cherche la notoriété ailleurs, Mauro ne sait même pas que tu existes ! »