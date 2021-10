Foot - PSG

PSG - Malaise : Icardi totalement remis avant le choc contre l’OM ? La réponse !

Publié le 24 octobre 2021 à 10h45 par A.C.

Mauro Icardi a été convoqué par Mauricio Pochettino pour le choc de la 11e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM, alors qu’il traverse une période délicate.

Voilà plus d’une semaine que Mauro Icardi fait plus parler de lui pour ses problèmes en dehors du terrain, plutôt que pour ses prestations avec le Paris Saint-Germain. Son feuilleton sentimental s’affiche sur les réseaux sociaux est fait énormément réagir, surtout parce qu’Icardi a raté le dernier match du PSG, ainsi que plusieurs entrainements. De retour, certains se demandent s’il est vraiment en capacité de disputer un match important comme celui face à l’Olympique de Marseille, de ce dimanche. « Icardi est un joueur fort sur le plan mental. Il n'était pas avec nous face à Leipzig, mais il était à l'entraînement ce matin et il sera dans le groupe demain » a assuré Mauricio Pochettino, à la veille de ce choc contre l’OM. « Du président aux joueurs en passant par les joueurs, nous sommes tous là pour l'aider à tout moment. Il va bien, il s'est bien entraîné et il est à disposition du groupe ».

Ce n’est toujours pas ça pour Icardi