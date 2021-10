Foot - PSG

PSG - Malaise : Le nouveau message énigmatique de Mauro Icardi !

Publié le 24 octobre 2021 à 9h15 par A.C.

Absent face au RB Leipzig en Ligue des Champions (3-2), Mauro Icardi a fait son retour dans le groupe du PSG, alors qu’il traverse une période délicate.

Ces derniers jours, Mauro Icardi a beaucoup fait parler de lui, mais pas vraiment pour ses prestations sous le maillot du Paris Saint-Germain. Absent lors de la dernière rencontre face au RB Leipzig, l’Argentin a également sauté plusieurs entrainements pour s’occuper d’un cas des plus épineux : son couple avec Wanda Nara. Très médiatiques, les deux semblent rencontrer des gros problèmes et l’attaquant du PSG aurait notamment fait plusieurs voyages à Milan, pour essayer de recoller les morceaux.

« Une tout seul ne fait pas de mal non plus »