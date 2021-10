Foot - PSG

PSG - Malaise : Enfin des nouvelles rassurantes pour l’avenir d’Icardi !

Publié le 24 octobre 2021 à 3h00 par La rédaction

En pleine tourmente ces derniers jours en raison de sa séparation avec Wanda Nara, Mauro Icardi semble se porter déjà mieux comme l’a indiqué l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino.

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe samedi dernier : Wanda Nara, l’épouse et agent de Mauro Icardi, annonçait sur les réseaux sociaux la tromperie de son mari. S’en est donc suivi dans les jours suivants un véritable feuilleton autour du buteur argentin du PSG, qui a notamment raté plusieurs entraînements et le match de Ligue des Champions contre Leipzig (3-2) pour tente de reconquérir son épouse. Mais Icardi sera bien présent dimanche soir pour le choc entre l’OM et le PSG, et Mauricio Pochettino s’est même montré rassurant sur l’état mental du buteur argentin en conférence de presse.

« Il va bien »