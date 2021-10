Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos répond aux détracteurs de Neymar !

Publié le 24 octobre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que Neymar est fréquemment pointé du doigt pour sa supposée mauvaise hygiène de vie, Marquinhos a tenu à prendre la défense de son coéquipier au PSG.

Depuis maintenant plusieurs années, Neymar est pointé du doigt par certains observateurs pour son supposé manque de professionnalisme dans son travail invisible. En effet, ces derniers estiment que l’international brésilien n’adopte pas une hygiène de vie en adéquation avec celle que doit s’imposer un footballeur professionnel, chose qui pourrait en partie expliquer les blessures malheureusement trop fréquentes du numéro 10 du PSG. Seulement voilà, Marquinhos a de son côté préféré prendre la défense de Neymar, tout en affirmant que celui-ci est pleinement conscient que ces critiques font partie du jeu même si elles sont parfois difficiles.

« Il n'aime pas qu'on s'en prenne à la personne »