PSG : Messi, Neymar, Mbappé... L'énorme sortie d'Angel Di Maria !

Publié le 24 octobre 2021 à 21h15 par La rédaction

Avec l'arrivée de Lionel Messi, Angel Di Maria se retrouve autour de trois joueurs de classe mondiale, avec Kylian Mbappé et Neymar. Interrogé sur la MNM, El Fideo s'est enflammé sur ce trio infernal.

Depuis l'arrivée de Lionel Messi au PSG lors du dernier mercato estival, Angel Di Maria est entouré d'un autre monstre en attaque. En effet, El Fideo évolue désormais avec La Pulga , Neymar et Kylian Mbappé dans l'attaque parisienne de Mauricio Pochettino. Interrogé sur ce trio de choc, Angel Di Maria a estimé que la MNM avait tout pour réussir au PSG.

« La MNM ? Oui évidemment que ça peut fonctionner »