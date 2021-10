Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Di Maria lâche ses vérités face à cette folle concurrence !

Publié le 24 octobre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il évolue derrière Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé dans la hiérarchie des attaquants, Angel Di Maria admet que sa situation sportive n’est pas la plus simple qui soit.

En s’attachant les services de Leo Messi cet été après la fin de son contrat au FC Barcelone, le PSG s’est offert l’opportunité d’aligner un trio offensif de rêve composé de l’Argentin, de Neymar et de Kylian Mbappé. Seulement voilà, cela a naturellement fait reculer Angel Di Maria dans la hiérarchie des attaquants du club de la capitale dans la mesure où il est désormais le numéro quatre dans ce secteur. Cependant, celui qu’on surnomme El Fideo refuse de s’apitoyer sur son sort.

« Tu dois travailler et essayer de faire du mieux possible »