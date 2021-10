Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria envoie un message à Leonardo pour son avenir !

Publié le 24 octobre 2021 à 12h15 par A.M.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain, Angel Di Maria dispose d'une option pour une saison supplémentaire. Et il compte bien discuter avec Leonardo afin qu'elle soit activée.

Arrivé au PSG en 2015, Angel Di Maria s'épanouit parfaitement au sein du club de la capitale au point d'avoir récemment prolongé son contrat jusqu'en juin prochain. Toutefois, une clause est inscrite dans son nouveau bail qui lui permet d'étendre son engagement pour une saison supplémentaire en cas d'accord de toutes les parties. Et malgré un début de saison poussif, Angel Di Maria a bien l'intention de discuter avec Leonardo en fin de saison afin de faire une dernière saison avec le PSG.

«On verra avec Leonardo pour faire une dernière saison»