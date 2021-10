Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Angel Di Maria déjà écrit ?

Publié le 24 octobre 2021 à 6h00 par T.M.

Actuellement, Angel Di Maria est sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Une histoire qui ne devrait toutefois pas s’arrêter au terme de cette saison.

Arrivé au PSG en 2015, Angel Di Maria est aujourd’hui un membre important du club de la capitale. C’est d’ailleurs pour cela qu’en mars dernier, l’Argentin a paraphé un nouveau contrat avec le PSG. Alors que Di Maria arrivait au terme de son bail, il a prolongé son aventure à Paris, étant désormais sous contrat jusqu’en 2022, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Et celle-ci pourrait bien être levée tôt ou tard…

Di Maria est heureux à Paris !