Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Lewandowski dicté par le feuilleton Haaland ?

Publié le 23 octobre 2021 à 11h45 par H.G. mis à jour le 23 octobre 2021 à 11h52

Alors qu’il a été étudié par le PSG cet été, Robert Lewandowski aurait les idées claires concernant sa prolongation de son contrat avec le Bayern Munich. En effet, son futur au Bayern dépendrait d'Erling Haaland.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Robert Lewandowski est dans le flou pour son avenir au Bayern Munich, dans la mesure où il n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation. Cela a conduit le PSG à se pencher sur son cas cet été dans la perspective de la succession de Kylian Mbappé, comme annoncé par le10sport.com, tout en sachant que le Real Madrid étudierait l’idée de le recruter. Et visiblement, l’avenir du Polonais au Bayern Munich pourrait directement déprendre d’Erling Haaland.

La prolongation de Robert Lewandowski est conditionnée à Erling Haaland